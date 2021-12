Maribel Guardia mueve los restos de su madre ¿qué pasó?

Ciudad de México.- Maribel Guardia se tomó unos días de vacaciones para ir a Costa Rica a visitar a su familia y aprovechó su estancia en aquel país para mover los restos de su mamá a otro mausoleo, esto debido al vencimiento del contrato con el cementerio donde ya descansaba.

Tras su arribo a la Ciudad de México, la actriz fue interceptada por los reporteros de guardia en el aeropuerto, y durante una charla improvisada Maribel habló de la visita a su tierra natal.

La cantante reveló ante las cámaras y micrófonos, algunos detalles de la visita que realizó y se mostró muy contenta por reencontrarse con miembros de su familia.

Además, durante su encuentro con la prensa mexicana en el Aeropuerto de la Ciudad de México, la ex Aventurera contó detalles del singular momento familiar que vivió

La actriz de 62 años, se tomó el tiempo de explicarle a los representantes de los medios de comunicación el momento en que movieron los restos de su madres de lugar, fue muy emotivo ya que la tumba donde se econtraba cumplia 100 años y de quedarse ahí sacarían la osamenta y la arrojarían literal a la basura, por lo que la actriz de apresuró y logró recatarlos.

Conseguí un abogado y ya los rescaté, y ya había comprado otra tumba, entonces los trasladamos, pero fue muy bonito. No tenía perpetuidad, no sabíamos que a los 100 años se vencía el contrato y ya habían vendido la tumba”.

Finalmente, la actriz de “El tenorio cómico” expresó que no tuvo ningún temor de palpar los restos de la mujer que le dio la vida, a pesar de la reacción que tuvieron sus demás familiares.

Sí toqué los restos de mi mamá, yo ya me sentía muy mexicana que quería sacarlos y… me dicen mis hermanos ‘no’, y les digo ‘¡ay!, ¡cómo son!, yo en México eso ya lo veo muy natural’, se estila en México y como ya lo he visto, quería tocar los restos de mi mamá, pero los demás estaban muy asustados”, concluyó con una sonrisa.