México.- Maribel Guardia fue una de las famosas que se contagió de COVID-19 en 2020, y a más de medio año, la actriz de Televisa reveló a las cámaras de “Ventaneando”, la secuela que le dejó la enfermedad y por la que casi se retira del medio.

La conductora que aparece con frecuencia en el programa “Hoy”, dio a conocer a finales del año pasado en redes sociales que ella y su esposo Marco Chacón contrajeron el coronavirus.

Y aunque en aquella ocasión no dio tantos detalles, ahora es cuando la ex pareja del fallecido Joan Sebastian compartió a “Ventaneando” una de las secuelas que padeció en pleno programa de televisión, y por la que pensó que su carrera artística podía haber acabado.

Fíjate que el COVID me dejó muy mal de la memoria, inicialmente estaba muy preocupada. Veía un vaso y yo sabía que era vaso, pero no podía decir vaso. Un día estaba en un programa de televisión, la capital de Francia, París, y yo no pude decirlo. Terrible la memoria, me tenía muy angustiada", contó la originaria de Costa Rica.

Maribel Guardia continúa ejercitandose para mantener su cuerpazo y cuidar su mente./ FOTO: Instagram

La también cantante de 62 años dijo que no fue con ningún especialista, pues poco a poco, fue recuperándose, además de que trabajar en teatro le ayudó a recuperar la memoria.

No fui con nadie, la verdad. Me puse vitaminas, me metí una mamila de vitamina C. Cuando estaba con COVID me puse muchas vitaminas, muchas cosas.

Mi marido sí estuvo muy mal, casi se muere, fueron momentos de muchas angustias, también la tensión que vives, yo creo que si te afecta… Pero gracias a Dios las cosas están muy bien, yo me siento mucho mejor de eso, por eso me encanta el teatro, tengo que memorizar y siempre me mantiene el cerebro al día", apuntó la conductora.

Fue hipo intenso otra secuela

Maribel Guardia también detalló que una de las secuelas que sufrió su esposo tras el COVID, fue un hipo muy intenso y complicado que no le permitía comer bien.

A Marco le dio muy mal, pero él tuvo menos secuelas que yo, a él le salieron unas bolas en el cuerpo, y estando con el COVID le dio un hipo espantoso, un hipo para morirse porque no podía tomar medicamento, no podía comer, no podía tomar agua y ningún doctor se lo podía quitar.

Hasta que encontramos una doctora, que tiene experiencia con el COVID y ella le dijo que era una secuela, entonces todo se le puso por la vena y realmente teníamos como un hospital en la casa", recordó Guardia.

Maribel Guardia posa con su esposo Marco Chacón./ FOTO: Google

