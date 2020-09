Maribel Guardia va al gimnasio y deja al descubierto su sexy tatuaje de la espalda baja

México.- La guapa actriz y conductora Maribel Guardia mostró su secreto para mantenerse en perfecta forma, acudir al gimnasio con frecuencia, por cierto, cuando realizaba una de sus rutinas dejó al descubierto un sexy tatuaje en su espalda baja.

En un entallado atuendo deportivo, la sensual mujer de 61 años de edad mostró lo bien que la pasa en el gimnasio, ejercitándose para mantenerse en forma.

Maribel Guardia compartió una imagen de espaldas luciendo un entallado atuendo negro deportivo, el cual tiene una abertura que permite dejar al descubierto su sexy tatuaje en su espalda baja.

La imagen fue posteada por la propia conductora invitada de Televisa en su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 5.8 millones de seguidores, quienes enseguida reaccionaron.

Que hermosa mujer, que linda figura y que linda personalidad proyectas Maribel. Eres un ejemplo, mi papá siempre dice que eres su eterna novia”, “A mi me gustaría tener el cuerpo así, señora bella Maribel Guardia me cae súper bien, bonita noche, Diosito la bendiga siempre”, “Que diosa, la verdad! Bonita por dentro y por fuera a más no poder”, le escribieron sus fans.