México.- La actriz Maribel Guardia tuvo que parar labores debido a que volvió a contagiarse de COVID, y es que ya el año pasado la costarricense superó la enfermedad contra la que lucha nuevamente.

La también cantante de 62 años, dio detalles sobre cómo se dio cuenta que tenía COVID, cómo se siente y aprovechó para hacer una petición a sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, Maribel Guardia publicó un breve video para informar que tiene coronavirus y explicó que tuvo que alejarse de sus actividades laborales.

Maribel Guardia no se presentó en El Tenorio Cómico para evitar más contagios. Foto: Instagram

“Me dio COVID la semana pasada, empecé con mucho frío en los pies, al día siguiente igual y al tercero ya me empecé a sentir como mormada y me dolía un poquito la garganta, me fue a hacer la prueba y salí positiva”, contó.

Maribel explicó que al saber que tenía COVID de inmediato avisó a los productores tanto de la telenovela Corona de Lágrimas 2, en la que trabaja junto a Victoria Ruffo, como de la obra de teatro El Tenorio Cómico, en la que interpreta a doña Inés.

“Gracias a Dios lo único que me dolía era la garganta y haciendo gárgaras con enjuague bucal con eso me sentí muy bien, no he tenido ni dolores de cabeza, ni temperatura”, detalló la costarricense.

La actriz informó que no solo ella se contagió en su casa, pues toda su familia, a excepción de su hijo Julián Figueroa y su esposo, dieron positivo.

“Aquí nos dio a todos en la casa, solo a los hombres no, ni a Marco mi esposo, ni a mi hijo Julián, pero a mi nieto sí”, explicó.

La Chupitos fue quien suplió a Maribel en la obra El Tenorio Cómico el fin de semana. Foto: Instagram

La actriz se siente tranquila de que solo tiene síntomas leves, y asegura que es debido a que ya tiene las tres vacunas contra coronavirus, incluso dijo que probablemente el próximo fin de semana ya pueda regresar al teatro, pues la comediante La Chupitos, tuvo que entrarle al quite en El Tenorio Cómico y hacer el papel de doña Inés en las funciones del fin de semana pasado.

Por último, Maribel hizo una importante petición a sus más de 7 millones de seguidores en Instagram.

Si tienen síntomas de gripe no salgan a la calle porque seguramente es COVID, y recuerden por favor no contagiar a gente que para ellos sí podría ser grave si no están vacunados".

Y es que en entrevista con Ventaneando, Maribel Guardia recordó que el año pasado su esposo estuvo a punto de morirse debido al COVID, por lo que no debe tomarse a la ligera el contagio del virus.

