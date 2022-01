México.- La actriz y cantante Maribel Guardia sorprendió a sus fans hace unos días al informar que por segunda vez había dado positivo a COVID, sin embargo, aseguró que los síntomas eran muy leves, pero sin duda atravesar doble vez por esta enfermedad la hizo valorar muchas cosas.

A través de sus redes sociales, Maribel Guardia informó el pasado 17 de enero que en efecto se había contagiado del virus, pero que afortunadamente solo había sufrido por ardor de garganta.

Pese a que este segundo contagio no 'pegó' a la costarricense de 62 años de edad, sí la hizo pensar en dejar todo preparado para cuando ya no esté.

A Julián, hijo de Maribel Guardia, no le agrada que su mamá hable de que un día se va a morir. Foto: Instagram

En entrevista para el programa de TV Azteca Venga la Alegría Fin de Semana, la ex esposa de Joan Sebastian, habló sobre dejar preparado su testamento, algo que se convirtió en una de sus metas para este 2022.

“Sigo sin arreglar lo del testamento, porque cada vez que digo testamento mi hijo dice ‘no, si no te vas a morir’, pero no tiene nada que ver, pero sí voy a ver eso, es uno de los pendientes que tengo este año. Me dice ‘no mamá, no hablemos de eso, por favor, no te vas a morir’, se preocupa mucho y le dijo ‘claro que sí me voy a morir y tú también', entonces vamos a poner las cosas en orden”, explicó Maribel Guardia.

Aunque todavía no se decide a repartir su herencia, tema que afecta demasiado a su hijo Julián, cumplirá este pendiente.

Supera COVID y sigue como si nada

Pese a que Maribel Guardia recién acaba de salir de la enfermedad provocada tras contagiarse de COVID, no parece haberle quedado alguna secuela, pues apenas dio negativo y volvió a la obra el Tenorio Cómico, en la que da vida a María Inés, además de presumir en redes que ya volvió a sus rutinas de ejercicios.

“Un poquito de #ejercicio y luego al teatro @tenorio_comico en #teatroaldama hoy a las 6. #look @modafitness.xalapa Besos LQM”, escribió este fin de semana junto a una fotografía en la que está ejercitándose.

