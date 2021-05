Marilyn Manson es acusado de agredir a camarógrafo

El cantante Marilyn Manson está envuelto en un escándalo de nuevo, pues ahora giraron una orden de arresto emitida en New Hampshire por dos cargos de delito menor.

El Departamento de Policía de Gilford alega que Brian Hugh Warner, nombre real del rockero, agredió a un camarógrafo durante un concierto en el Bank of New Hampshire Pavilion el 18 de agosto de 2019.

Según la declaración, el camarógrafo había sido contratado para filmar el concierto de Marilyn Manson y estaba ubicado en el área de boxes del escenario cuando ocurrieron las presuntas agresiones.

La policía alega que el cantante, su agente y asesor legal "conocen la orden desde hace algún tiempo", pero que no han regresado a New Hampshire para enfrentar los cargos.

El abogado de Marilyn Manson ha calificado el reclamo, con respecto a un incidente de escupir en un concierto, "ridículo". Pero en caso de ser declarado culpable, el astro del rock podría enfrentar menos de un año de prisión y una multa de 2 mil dólares.

"Las presuntas agresiones no son de naturaleza sexual, como han pedido varios otros medios de comunicación debido a una serie de otras acusaciones hechas contra el Sr. Warner", escribió la policía de Gilford en un comunicado el 25 de mayo.

"No es ningún secreto para cualquiera que haya asistido a un concierto de Marilyn Manson que le gusta ser provocativo en el escenario, especialmente frente a una cámara. Este reclamo por delito menor se llevó a cabo después de que recibimos una demanda de un camarógrafo del lugar por más de 35 mil dólares después de que una pequeña cantidad de saliva entrara en contacto con su brazo”, declaró por su parte el abogado de Manson, Howard King,a NME.

“Después de que solicitamos pruebas de los supuestos daños, nunca recibimos una respuesta. Toda esta afirmación es ridícula, pero seguimos comprometidos a cooperar con las autoridades, como lo hemos hecho en todo momento", agregó.

Evan Rachel Wood acusó al rockero de abuso y manipulación. / Foto: Archivo

Desde enero de este año, varias mujeres, incluida su expareja Evan Rachel Wood, han acusado públicamente a Manson de abuso sexual y mala conducta, acusaciones que negó en febrero.