Marilyn Manson es despedido de disquera tras acusación de Evan Rachel Wood

Estados Unidos.- El cantante Marilyn Manson, fue despedido por su sello discográfico, Loma Vista, luego de las acusaciones de abuso de Evan Rachel Wood.

Mediante un comunicado, el sello discográfico expresó que a raíz de varias denuncias hechas por mujeres sobre casos de abuso sexual por parte del cantante se ha tomado la decisión definitiva.

A la luz de las inquietantes acusaciones de hoy de Evan Rachel Wood y otras mujeres que nombran a Marilyn Manson como su abusador, Loma Vista dejará de promover su álbum actual, con efecto inmediato… Debido a estos desarrollos preocupantes, también hemos decidido no trabajar con Marilyn Manson en ningún proyecto futuro", se detalló.

Así mismo, Manson ha respondido en Instagram a las acusaciones hechas por la actriz Evan Rachel Wood.

El pasado lunes, la actriz nombró al cantante estadounidense un “abusador”, esto mediante un comunicado en su cuenta de Instagram.

El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson. Comenzó a prepararme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera”, escribió en sus redes sociales.