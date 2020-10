Marjorie de Sousa responde a ataques de Julián Gil sobre la custodia de Matías

México.- La ex pareja conformada por Marjorie De Sousa y Julián Gil comenzaron una batalla legal hace más de tres años por la custodia de su pequeño hijo, Matías Gregorio Gil, que al parecer llegó a su fin hace unas semanas con el fallo de un juez en contra del actor argentino.

Apenas se dio a conocer la noticia, la actriz de telenovelas nuevamente fue blanco de constantes ataques e indirectas por parte de Patricia Ramosco, hermana de su ex pareja y del mismo Julián Gil.

A través de las redes sociales, los hermanos han asegurado que De Sousa actuó con dolo para separar al actor del pequeño Matías, sin contar que todo el proceso fue turbio.

La también ex participante de ‘¿Quién es La Máscara?’ no había respondido a los ataques, hasta ahora en una reciente entrevista que ofreció al programa ‘Al rojo vivo’, donde respondió y dejó claro que no le importa lo que digan de ella, pues al final de cuentas sólo ella conoce lo que hay detrás.

Yo no leo nada, cada quien lleva su saco en la espalda; y mientras más uno diga cosas eso habla de ti y va llenando tu saco de piedras”, dijo a las cámaras.

Si pones en una balanza lo que dicen y lo que realmente es mi vida y la de mi hijo, esto pierde peso totalmente; porque además no me importa lo que digan los demás cuando yo llego a mi casa y veo la sonrisa de mi hijo”; añadió la venezolana.

Marjorie también habló sobre el pleito legal contra su ex pareja por la custodia de Matías, confesó que ha sido muy desgastante y doloroso, pero ella sólo ha peleado por la felicidad y el bienestar de su hijo.

Hay temas legales que son tan complejos de explicar porque a veces ni los entiendes. Llega un momento en que te cansas de explicar lo mismo tantas veces y te repito, si tú me preguntas ¿qué quiero en mi vida? Quiero la felicidad de mi hijo y de mi familia y eso es lo que he logrado hasta ahora”, finalizó la venezolana.

Según TvNotas, Marjorie de Sousa se mantuvo firme en que aún no hay una sentencia definitiva por parte de las autoridades mexicanas.

Ahora no ha salido absolutamente nada, y quien podría explicar eso, en caso de que salga lo que salga va a ser mi abogada”, finalizó.

Me robaron la custodia de mi hijo: Julián Gil

Hace una semana, el guapo actor Julián Gil expresó a través de stories de redes sociales que no perdió la custodia de su hijo, que más bien se la robaron.

Contó que la sentencia comprende más de 200 páginas, las cuales tiene que leer y entender, y posteriormente lo compartirá con la prensa.

Acabo de salir del tribunal y tengo la sentencia en mi mano, es una sentencia real, firme, no como dijeron que no era firme... la voy a leer, tiene 245 páginas y hablaré al respecto y sí perdí la patria potestad; no la perdí me la robaron”, aseguró Julián Gil.

