Marjorie de Souza exige a Julián Gil ¡medio millón de pesos! al mes para su hijo

México.- La interminable pelea por la custodia de Matías Gregorio Gil, hijo en común de los actores Marjorie de Souza y Julián Gil, llevó a la filtración del documento en el que la venezolana exige para las necesidades mensuales del niño y es medio millón de pesos.

El documento en el que se expone lo que la actriz venezolana le exige a Julián Gil en dinero fue expuesto por la hermana del argentino, Patricia Ramosco, quien ha acompañado a su hermano en esta lucha legal para poder ver y convivir con su hijo fuera de los tribunales.

En la lista, la cual ya circula por las redes sociales se puede ver que Marjorie de Souza exige mil pesos para mantenimiento del celular, mil 500 pesos de estética, 6 mil pesos de predial y mil 038 pesos del servicio de Sky.

Uno de los datos que más llama la atención es la cantidad que Marjorie pide para el cumpleaños de Matías Gregorio Gil y son 30 mil pesos.

Internautas reaccionaron de inmediato mostrando su total apoyo al actor Julián Gil, quien ha declarado que no se le ha permitido convivir con su hijo en privado y sólo se le reconoce como la chequera de la mamá de su hijo.

Incluso internautas preguntaron si podían concursar para el puesto de la nana de Matías Gil, pues según Marjorie le paga 50 mil pesos al mes por cuidar al niño.

No pues wow!! Qué bebé tan caro”, “Medio millón de pesos al mes, ja, ja, ja. Yo creo que ni los hijos de (Carlos) Slim fueron tan caros”, “Casi medio millón de pesos al mes, se pasan”, “Que me dé el empleo de Nana”, “Wow, no le da vergüenza”, “¡¿Paga 6000 al mes de predial?! Pues vive en otro planeta...”, escribieron internautas.