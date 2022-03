México.- Marlon Colmenares se dio a conocer en México a través del extinto programa de Tv Azteca,“Enamorándonos”, pero cobró fama cuando comenzó a aparecer en las transmisiones en vivo de Wendy Guevara de “Las Perdidas”, y ahora se estrena como cantante con el tema "Mujer guitarra".

El venezolano es conocido gracias a la leonesa Wendy Guevara, quien muestra a sus seguidores la gran amistad que lleva con él, incluso se les ha relacionado sentimentalmente, aunque ellos lo han negado.

Esto no le ha valido a Marlon, quien en repetidas ocasiones ha sido señalado por los mismos seguidores de la rubia de oportunista y de aprovecharse de la fama de la nacida en el Barrio de El Coecillo para sobresalir.

Y con el estreno de su canción “Mujer guitarra”, cuyo video grabó en el Puerto de Acapulco, estas suposiciones aumentaron, pues los usuarios cuestionan por qué no la invitó a ser su musa en el video.

Aunque en febrero, Marlon aclaró que sí la invitó a participar, pero ella no aceptó, pues tenía agenda llena.

Quiero aclarar eso, Wendy no quiso ir... se la dio de mamonsisima, prefirió otro lugar, para que no anden hablando de que yo no la invité, yo no la metí en mi video, ella no quiso ir a mi video, fin del comunicado", explicó en su canal de YouTube mientras la influencer intentaba justificarse por qué no fue.