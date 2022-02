México.- Marta Guzmán, ex conductora de “Primero Noticias” al lado de Carlos Loret de Mola, dio a conocer en “Chismorreo” que le fue detectado cáncer de mama y requiere quimioterapia.

Marta Guzmán, quien fue conductora en “Primero Noticias”, con Televisa, anunció en su nueva casa, Multimedios, que en noviembre pasado le detectaron cáncer de mama y aunque fue sometida a una intervención quirúrgica, requiere de quimioterapia.

Marta usó la transmisión al lado de Fabian Lavalle y Esteban Macías para dar detalles de los tratamientos a los que se someterá para vencer la enfermedad, y aunque se siente consternada, sabe que luchará.

Y aunque le retiraron los ganglios malignos, sí necesitará de quimioterapia, lo que la obligará a ausentarse del programa al que recién se integró.

En diciembre me operaron de un tumor en el seno derecho, resultó ser cáncer. Afortunadamente se quitó, se quitaron ganglios, también negativos, el tumor sí era cáncer se quitó todo. No todo el seno, que también hay mucha gente que pregunta, pero no, éste fue conservador. Se conserva parte de tu seno, sólo quitan el tumor, era pequeño”, contó Marta Guzmán.