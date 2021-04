Me dio unos arrimones: Martha Figueroa fue acosada por compositor de Luis Miguel

México.- Martha Figueroa recordó cuando Juan Carlos Calderón, compositor del tema “Tengo todo, excepto a ti”, tema que dio a conocer Luis Miguel, la acosó sexualmente y le dio unos arrimones.

La periodista y conductora habló de esta mala experiencia en su programa “Con Permiso” con Juan José Origel, pero también aseguró que no lo demandaría, pues el compositor de temas como “La incondicional”, “Entrégate” y “Culpable o no” murió en 2012.

La conductora de “Hoy”, matutino de Televisa, puso en duda lo dicho por la cantante Alejandra Ávalos, quien asegura que el tema de El Sol, “Tengo todo, excepto a ti” fue inspirado en ella.

Incluso señaló que el famoso tema de El Sol o cualquier otra canción, pudo haber estado inspirado pero en ella, Calderón comenzó a acosarla cuando la conoció.

No sé si esa canción (me la dedicó), pero cuando yo conocí a Juan Carlos Calderón me dio unos arrimones… me dio unos jalones y unas talladas que yo dije ‘¿por?’ y yo dije: ‘híjole no es lo mismo que dé unos tallones sabrá Dios quién, cualquier pelado’, pero imagínate Juan Carlos Calderón, o sea el compositor, pues no, en una de esas le hago tantito casito y no más que me dé dos regalías de dos cancioncitas, pero pues no, se me fue sin ser amado”, contó.