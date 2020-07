Martha Figueroa pensó que perdería la chamba en 'Hoy' por hablar de Andrea Escalona y Paul Stanley

Ciudad de México.- La conductora mexicana, Martha Figueroa, pensó que perdería la chamba en 'Hoy' por hablar de sus compañeros Andrea Escalona y Paul Stanley.

Hace unos días la conductora, expuso la relación entre Paul Stanley y Andrea Escalona la cual levantó mucha polémica.

Mediante una entrevista para el programa ‘Miembros al aire’, Martha confesó que después de hablar de dicha relación amorosa, tuvo que afrontar con la productora Magda Rodríguez, quien es madre de Escalona.

Figueroa llegó a pensar que la correrían del programa, pues incluso hasta la veían feo sus compañeros.

Me vieron feo dos días. Yo cuando vi que empezó el revuelo le escribí a Paul para que escuchara el video de lo que yo dije para que no te anden con historias", reveló.

Ante dicha confesión, el conductor Mauricio Mancera le preguntó si Magda Rodríguez le había dicho algo por su declaración.

La suegra me hizo la ley del hielo dos días y luego me lo soltó porque se me hacía que el gaffete ya no pasaba", finalizó Figueroa.