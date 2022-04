México.- Cinco meses después de que Martha Guzmán anunció su diagnóstico de cáncer de mama, publicó una foto en la que aparece rapada, sin cabello, a causa de los efectos secundarios de las quimioterapias contra la enfermedad, además compartió que sus hijos han estado apoyándola en todo momento.

La comunicadora mexicana de 48 años subió a su cuenta de Instagram la primera fotografía sin cabello con un extenso mensaje en el que habla de la enfermedad, las quimioterapias, los efectos secundarios, su familia y sobre todo, invita a más mujeres a que se toquen y se realizan las mastografías correspondientes.

No les había compartido ninguna foto así, no por pena sino porque todo es un proceso que hay que ir asimilando. Se que sólo es pelo y aunque no es lo más importante, es importante. Me despedí de mi cabellera desde el pasado 15 de febrero, ya que ver cómo se caía poco a poco, no lo niego, me hacía sentir triste”, así comenzó Martha su mensaje.

Después contó que fueron sus hijos quienes la ayudaron a raparse con una rasuradora eléctrica porque son un equipo que está en las buenas y en las malas.

“Decidí raparme cuando se me empezó a caer el pelo, mis hijos me pidieron ser ellos los que me pasarían la rasuradora eléctrica, querían saber qué se sentía y así lo hicimos, en equipo”, indicó.

Martha Guzmán posa con su hija Andrea en una foto que publicó en sus redes sociales./ Foto: Instagram

Dice Martha Guzmán adiós a su pelo

La exconductora de Televisa habló también de que su doctora le dio dos opciones para tratar de minimizar el efecto secundario de la pérdida de cabello, una de ellas, era el uso de pelucas hechas a la medida y de pelo natural.

Mi doctora me habló de 2 opciones, tratar de conservar mi pelo con un aparato que te enfría el cuero cabelludo pero que no me garantizaba que no se me cayera gran parte de él o mandarme hacer una peluca oncológica, no sabía qué hacer y de pelucas sólo conocía las de disfraces.

“Algunas pacientes le habían hablado de unas pelucas oncológicas hechas a la medida, de pelo natural y muy suaves para no irritar el cuero cabelludo, así conocí @capilartespelucas, así que me decidí por la peluca, aunque conservé mi pelo lo más que pude hasta que se me empezó a caer, cuando comenzó la caída, en 3 días ya estaba prácticamente calva así que fuera pelo y a usar peluca”, explicó Martha.

Martha Guzmán no ha dejado de compartir contenido en sus redes sociales./ Foto: Instagram

Sin embargo, la también política mexicana decidió aceptar lo que le estaba ocurriendo, pues forma parte de su proceso de sanación, a pesar de experimentar agresivos síntomas.

“Así me veo sin mi peluca, ya me he ido acostumbrando y me recuerda que estoy pasando por un proceso de sanación y cada síntoma, llagas en la piel, uñas amoratadas, lengua sensible y blanca, ojos llorosos, cansancio, bochornos, mareos y todos los achaques que pueda sentir, van pasando para que jamás vuelva a regresar el cáncer de mama”, detalló.

Por último, Martha pidió a sus seguidoras que se realicen todos los chequeos posibles cuanto antes, porque la detección temprana del cáncer de mama, puede salvar vidas.