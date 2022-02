México.- Martha Guzmán recordó en una reciente entrevista cómo fue trabajar con Carlos Loret de Mola en el programa “Primero Noticias”, donde aguantó gritos, regaños y groserías a tal grado que le tuvo miedo.

La exconductora del programa “Qué Chulada” de Imagen Televisión contó su pasó por Televisa en una entrevista realizada por Michelle Rubalcava para su canal de YouTube “Mich TV”.

Martha Guzmán es una comunicadora y conductora mexicana de 48 años./ Foto: Instagram

Martha Guzmán, quien hace unas semanas reveló que tiene cáncer, declaró que en un principio, cuando Loret de Mola le extendió la invitación de trabajar en “Primero Noticias”, a ella le pareció una gran oportunidad para su carrera en los medios.

Trabajé con él y me parecía increíble. Me sigue pareciendo una persona muy inteligente, pero la verdad no te puedo decir que tuve un buen trato, no te puedo decir que fue una experiencia del todo grata”, comenzó.

La famosa de 48 años recordó cuando de pronto la situación laboral empezó a tornarse tóxica, pues al parecer, a su excompañero del noticiero, se le había subido la fama.

“Yo amaba mi trabajo, iba con toda la actitud, pero empezaron a suceder cosas. Yo creo que de repente la gente se marea”, indicó.

Carlos Loret de Mola fue titular de la barra de noticias matutina de Televisa./ Foto: Instagram

Ante primeros gritos, Martha Guzmán pone límites

Martha Guzmán también le platicó a Michelle Rubalcava que en una ocasión, recibió una llamada telefónica del periodista mexicano, quien le habló con gritos, regaños y groserías.

“Un día yo nada más agarré el celular y me empezó a pegar de gritos. Yo venía manejando. Empezó a regañarme, eran unos gritos y groserías, llegué y le dije ‘Te voy a pedir un favor, a mí no me hables así’. Nunca se disculpó y siguió hablando de manera terrible”, aseguró.

Luego de confrontar a la imagen de “Primero Noticias”, Martha expresó que le tuvo miedo porque tenía mucho poder en Televisa, tanto que pensó que con sólo una llamada, a ella no la iban a contratar en ningún otro programa.

Sí le tuve miedo en algún momento porque una llamadita y… nadie te iba a contratar”.

De hecho, afirmó que él mismo despidió a mucha gente porque en sus palabras, pecó de “soberbio”.

“Yo creo que se creyó intocable. Él despidió a un chorro de gente y ya le iba a tocar. A todos nos toca que nos despidan siempre fue soberbio”, declaró.

Martha Guzmán fue invitada recientemente al programa de revista "Vivalavi"./ Foto: Instagram

Cree en el karma

La entrevista de Martha Guzmán con Michelle Rubalcava no ha sido la primera vez que la Licenciada en Ciencias de la Comunicación ha arremetido contra Carlos Loret de Mola.

Fue en el año 2019 cuando el periodista anunció su salida de Televisa, el momento perfecto que Martha aprovechó para denunciar que él no era una víctima de censura y que creía en el karma.

A través de su cuenta de Twitter, Martha escribió un mensaje en el que con toda honestidad, opinó sobre la salida de su exjefe de la empresa de San Ángel.

“Trataré de no sonar agresiva. Pero quiero ser lo más honesta posible. No es ningún mártir ni le están coartando su libertad de expresión. Obtiene lo que se ha ganado por incongruente, vendido, arrastrado y no menos misógino. #MiOpinión #KarmaIsABitch”.

El mensaje que Martha Guzmán escribió en su Twitter dedicado a Carlos Loret de Mola./ Foto: Especial

