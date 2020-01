Marvel Studios integrará personaje transgénero en sus próximas películas

Estados Unidos.- Al parecer Marvel Studios sigue en el camino de incorporar más personajes LGBTQ al MCU.

Fue durante una charla en The New York Film Academy donde el propio presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, habló sobre el futuro de la franquicia.

En concreto, tras ser consultado respecto a los planes para incorporar más personajes LGBTQ+ al MCU, Feige aseguró que un personaje transgénero aparecerá en una de las próximas películas de la franquicia.

Sí, absolutamente sí”, dijo Feige sobre la presentación de un personaje trans. “Muy pronto. En una película que estamos rodando ahora mismo”.

Por ahora la película en donde aparecerá este personaje, es todo un misterio. Sin embargo, lo que está claro es que Marvel Studios quiere seguir apostando por aumentar la inclusión de todos los grupos sociales dentro de sus productos.

Previamente el propio Feige había asegurado que The Eternals presentará al primer personaje abiertamente gay del MCU en un papel importante, por lo que este nuevo anuncio seguiría ese camino.

Este año Marvel Studios estrenará Black Widow y The Eternals, mientras que los lanzamientos para 2021 incluyen Thor: Love and Thunder, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la secuela de Spider-Man: Far From Home y Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.