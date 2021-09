Sin decir cuáles, Marvel anuncia cuatro estrenos

Estados Unidos.- Si bien el Marvel nació en 1939 con el nombre de Timely Publications de la mano de Martin Goodman, fue después de que la compró Disney que registró un crecimiento exponencial y se concretó su posicionamiento a nivel mundial.

Actualmente la compañía la preside Kevin Feige, productor visionario que supo encaminar la franquicia, que nació en 2008, propiamente como Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) de la mano de Iron Man y que ya cuenta con más de veinte películas.

Después del estreno en simultáneo en la plataforma de Disney+, en cines de Black Widow, y quizá por la demanda millonaria, Disney confirmó que en lo que resta de este año ya no presentarán títulos en Disney +, sino la premier será en las salas de cine.

Así quedó la cuarta fase de estrenos. Foto: Especial.

Tras el éxito del lanzamiento de Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos, Disney se replanteó si era mejor mantener el lanzamiento de Eternals en el 5 de noviembre o anunciar directamente que todas las películas se verán exclusivamente en cines. Pero todavía quedan dos películas nuevas para este año y la posibilidad de ver las anteriores en Disney +.

Los ejecutivos de Marvel decidieron actualizar su calendario de lanzamientos, sin especificar qué películas serán en cada uno de ellos. Si bien no se ha revelado ningún título, ya se sabe que podremos disfrutar de sus entregas el 16 de febrero, 3 de mayo, 26 de julio y 8 de noviembre de 2024.

Junto a estas entradas recién anunciadas para la agenda del UCM, hay que tener en cuenta los films de Marvel, también sin título, que se esperan para julio, octubre y noviembre de 2023, lo que significa que tenemos en proceso al menos siete películas de este rincón comiquero aún por especificar.

Así quedó la quinta fase de estrenos. Foto: Especial.

Pero antes se presenta Eternals, después Doctor Strange in the Multiverse of Madness, el 25 de marzo de 2022; Thor: Love and Thunder, cuarta entrega liderado por el Dios del Trueno, para el 6 de mayo de 2022; Black Panther: Wakanda Forever, el 8 de julio de 2022, y The Marvels, la secuela de Capitana Marvel, para cerrar el año el 11 de noviembre.

En 2023 veremos Ant-Man y la Avispa: Quantumania, cuyo estreno está programado para el 17 de febrero de 2023, seguida de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 el 5 de mayo.

Lo que viene en el 2024, a pesar de no haber dado detalles al respecto, Marvel tiene confirmados varios proyectos, como la una nueva adaptación de Los 4 Fantásticos y Blade de Mahershala Ali. También está pendiente Deadpool 3 y habría que tener en mente a otras posibles secuelas como la más que probable continuación de las aventuras encabezadas por el exitoso héroe recién llegado al que encarna Simu Liu.

ebecerril@am.com.mx

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos