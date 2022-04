Previo al estreno de Doctor Strange, Marvel regala un minuto de la pelea contra Gargantos

México.- Poco a poco se revelan clips y pequeños guiños de la próxima película de Marvel: Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, pero en esta ocasión fue Marvel quien regaló un minuto de la emocionante pelea entre el hechicero y el kaiju Gargantos.

Gargantos. Foto: Especial.

En redes sociales han revelado un minuto de la pelea que tendrá Doctor Strange contra Gargantos, el monstruo que atacará a América Chávez (Xóchitl Gómez).

¡Alerta de Spoiler!

Aunque en redes sociales se ha revelado un minuto de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ en donde lucha contra el monstruo Gargantos, en la CinemaCon ya se han mostrado los primeros 20 minutos.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

América Chávez. Foto: Especial.

Y es que durante el evento, Disney reveló los primeros 20 minutos de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, la nueva película de Marvel Studios y una de las más esperadas.

Doctor Strange battles Gargantos in this exclusive clip from #DoctorStrange in the Multiverse of Madness. �� @DrStrange #NationalSuperheroDay pic.twitter.com/0nDPA79WEq — IMDb (@IMDb) April 28, 2022

Cabe destacar que ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ es el debut del nuevo personaje de Marvel, América Chávez, quien aparentemente tiene el poder de viajar por el multiverso.

Siendo ella la clave a desarrollar para ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ y por la cual podrán enfrentarse Doctor Strange y Wanda Maximoff.

Esta escena será clave para el futuro de Marvel. De momento, habrá que esperar hasta el próximo 5 de mayo -aunque en México y algunos lugares habrá un preestreno el 4 de mayo- para ver ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Doctor Strange está a punto del estreno. Foto: Especial.

La cinta está dirigida por Sam Raimi y, tal y como han anunciado, será un parteaguas para lo que vendrá en las siguientes fases de Marvel Studios.

Esto tal y como lo ha revelado Kevin Feige, quien se irá a un retiro para el futuro de Marvel Studios para los siguientes 10 años.