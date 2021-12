México.- MasterChef Celebrity llegó a su final y fue el cantante del género regional Germán Montero quien ganó la noche de este viernes en el reality de cocina.

Los platillos que preparó Germán Montero convencieron a los chefs Betty Vázquez, Adrián Herrera Díaz y José Ramón Castillo para coronarlo como el ganador del reality culinario de TV Azteca.

Aunque el ex árbitro irapuatense Paco Chacón era de los favoritos y puso todo su empeño en este último capítulo, no pudo conquistar el paladar de los jueces.

Paco Chacón era uno de los finalistas de MasterChef Celebrity. Foto: Instagram

Tanto Paco Chacón, Paty Navidad y Stephanie Salas sorprendieron con los platillos que presentaron, dignos de un exclusivo restaurante, pero el sazón y talento de Germán los superó.

Tras conocer que fue el ganador, Germán Montero expresó unas palabras de agradecimiento.

“Se lo dedico a la familia, a mis fans, a mis seguidores, a mis compañeros, definitivamente qué familia tan bonita”, dijo.

El cantante se convirtió en el primer ganador de un MasterChef Celebrity en México.

El nombre de Germán Montero está escrito con letras de oro en la historia de MasterChef del mundo”, expresó.

Para este último capítulo de MasterChef Celebrity, acudieron como invitados todos los demás concursantes que fueron saliendo cada semana en los retos de eliminación.

Germán Montero sorprendió a todos al convertirse en un excelente cocinero. Foto: Instagram

Laura Flores, Aristeo Cázares, Tony Balardi, Laura Zapata, José Joel, Aída Cuevas, Mauricio Islas, Alicia Machado, Matilde Obregón, David Salomón, Daniela Alexis "Bebeshita", Jorge Aravena, Jimena Pérez "La Choco", Javier Vázquez, Dalú y William Valdés, estuvieron desde el balcón apoyando a sus compañeros.

Además parientes y amigos de los finalistas pudieron estar presentes para echarles porras a Paty, Stephanie, Paco y Germán.

Paty Navidad y Stephanie Salas, quien recibió el apoyo de su mamá Sylvia Pasquel, también llegaron a la final. Fotos: Instagram

Los platillos que presentó

Para esta competencia final, Paco Chacón preparó un chamorro con salsa de cerveza caramelizada acompañado de un puré de papa, el cual fue elogiado por los jueces.

"Me remontó a París", dijo el chef Joserra, mientras que el chef Hernández agregó: "La carne está en el punto exacto, el puré magnífico, no hay nada que decir", sin embargo, el postre que presentó el ex árbitro no los convenció.

Paco Chacón preparó una tarta de fresas como postre, al que llamó 'adoquinado irapuatense', pero fue criticado por el chef Herrera. "Irapuato es más que fresas, y esto no es ni cercano a lo que nos has presentado, es un postre muy clásico", le dijo.

Germán Montero y Paco Chacón se volvieron 'compadres' en el programa de TV Azteca. Foto: Instagram

En sus redes sociales, Paco Chacón felicitó a Germán Montero, quien se convirtió en su gran amigo tras compartir esta experiencia culinaria en MasterChef Celebrity.

"No pudo haber mejor ganador de @masterchefmx que mi compa @germanmontero5 , pero sobre todo me quedo con la gran amistad que hicimos, muchas felicidades, bien merecido compadre", escribió en Instagram junto a una foto de ambos.

Paco además agradeció a todos los que lo apoyaron en esta competencia que le cambió la vida, pues reveló que al principio él ni siquiera se imaginaba participando en MasterChef Celebrity, "pero le agarré la onda a esto".

"Gracias a toda la gente que me apoyó en éste gran proyecto de @masterchefmx primera generación, un honor para mí el ser invitado y haber llegado a la final, gracias @azteca y gracias a todos mis compañeros de @aztecadeportes, a mi familia, gracias por todo su apoyo, gracias Dios por tantas bendiciones en mi vida", escribió.

Rebecca de Alba y los chefs Joserra, Betty y Adrián se vistieron de gala para el episodio final del primer MasterChef Celebrity en México. Foto: Instagram

