México.- La noche de este viernes un cocinero más tuvo que abandonar la competencia en "MasterChef Celebrity" y fue el comediante Tony Balardi quien no pudo convencer a los jueces con su platillo por lo que debió entregar su mandil.

En una noche en la que estuvo ausente la polémica actriz Laura Zapata debido a problemas personales, según explicó la chef Betty, el elegido para abandonar el reality culinario fue Tony Balardi.

El comediante enfrentó el reto de eliminación junto a David Salomón y Mauricio Islas, desafortunadamente su platillo, al que nombró "El chiripazo de la vida", tuvo varios detalles que no pasaron por alto los chefs, sin embargo, a uno de ellos se le hizo un nudo en la garganta al despedirlo.

Al chef Joserra se le quebró la voz al expresarle a Tony Balardi que él sí lo iba a extrañar, pues había aprendido mucho de él.

Tony Balardi se convirtió en el onceavo eliminado de MasterChef Celebrity. Foto: Instagram

Yo sí te voy a extrañar mucho, me gustaba mucho ir a platicar contigo cuando estabas cocinando, te tengo mucho cariño”, expresó el chef Joserra.

“Eres una persona que no la ha tenido fácil, aprendí mucho de ti...cosas que tú has vivido y dices ‘yo no quiero eso’, yo tampoco lo quiero en mi vida, muchas gracias por las enseñanzas y la buena vibra”, finalizó el juez del reality.

Por su parte, Tony también se emocionó al despedirse del reality culinario.

Estar en MasterChef Celebrity para mí ha sido volver a nacer, volver a vivir, volver a encontrar reales y auténticos amigos de a de veras, los quiero mucho y les agradezco mucho”, dijo Tony.

En redes sociales algunos usuarios expresaron que extrañarían el buen humor de Tony Balardi, aunque otros aseguraron que ya se habían tardado en eliminarlo.

Sufre German Montero accidente en pleno programa

Un tremendo susto se llevó el cantante Germán Montero cuando sufrió un accidente mientras preparaba su platillo.

Resulta que la olla exprés le explotó, momento en el que el chef Herrera aprovechó para documentar todo con su celular y postearlo en sus redes sociales haciendo referencia a un geyser.

Afortunadamente solo fue el susto, y ninguno de los participantes de MasterChef Celebrity resultó lesionado.

