México.- La noche de este viernes un participante más de MasterChef Celebrity debía ser eliminado, pero debido a que Aída Cuevas anunció que ya no regresaría al reality de TV Azteca, Matilde Obregón, quien la representaba en su ausencia, también tuvo que despedirse.

Luego de los retos que enfrentaron Paco Chacón, Germán Montero, Laura Zapata, Matilde Obregón, Stephanie Salas y Paty Navidad, fueron estas últimas dos quienes quedaron en riesgo de eliminación.

Sin embargo, tras presentar su platillo ante los chefs, quienes halagaron los frijoles puercos de Paty Navidad y criticaron lo que cocinó Stephanie Salas, la chef Betty dio una inesperada noticia.

Y es que a través de un mensaje grabado, Aída Cuevas explicó que por motivos de salud, y por indicación de sus médicos, ya no regresaría a la cocina de MasterChef Celebrity.

Sin embargo, no sólo Aída Cuevas se despediría de la cocina más famosa de México, pues Matilde Obregón, quien la estuvo representando en su ausencia, también debió decir adiós.

De esta manera, tanto Stephanie como Paty se salvaron de ser eliminadas, logrando quedar entre los semifinalistas.

A través de sus redes sociales, Aída Cuevas agradeció la experiencia de MasterChef Celebrity.

Me siento muy honrada de pertenecer en el primer MasterChef Celebrity", dijo la cantante de música ranchera en un video.

"Hoy me retiro orgullosa de haber hecho tanto de lo que jamás imaginé, pero también hoy inicio una nueva etapa en mi vida: la de cocinar", agregó.

MasterChef me cambió la vida, me voy, pero de corazón me quedo", finalizó Aída.