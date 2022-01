México.- En recientes días se dio a conocer que la conductora de la nueva emisión de MasterChef Junior sería la cantante Tatiana, pero aún no se sabía quién ocuparía el lugar del chef Adrián Herrera, pues él ya no seguiría en el proyecto.

Aunque lo que trascendió es que Herrera, conocido por generar polémica por sus críticas a los platillos de los participantes, no seguiría en la versión de TV Azteca debido a que formaría parte de MasterChef Latinos, es el propio chef quien revela que nunca le avisaron que ya no estaría.

A través de sus redes sociales, Adrián Herrera explicó que estaba sorprendido con la noticia, pues se había enterado por otros medios, pues a él TV Azteca no le avisó que ya no sería parte del proyecto en el que participó durante 9 temporadas.

El chef Herrera participó durante nueve temporadas en el reality de TV Azteca MasterChef. Foto: Instagram

Me entero, a través de los medios de comunicación, y no por las vías correspondientes de la televisora, que ya no participaré en esta edición de MasterChef junior. Tampoco se me dio una razón del por qué de esto", publicó Herrera.

"Supongo que esto se debe a decisiones tomadas por los directivos de Talento de dicha televisora. La verdad es una lástima, pues me hubiera gustado enterarme a través de ellos, pero eso no ocurrió. Inconcebible que después de 9 temporadas y casi 6 años de ser parte de este proyecto no se hayan tomado la cortesía de avisarme personalmente", agregó en su breve comunicado.

A sus seguidores les dijo que seguirían teniendo contacto a través de sus redes sociales y sus otros proyectos, tal como es MasterChef Latinos, que está próximo a estrenarse en Estados Unidos.

Adrián y Benito formarán parte de MasterChef Latinos que se transmitirá en Estados Unidos. Foto: Instagram

"Gracias a ustedes, que nos siguieron durante todos estos años, gracias al equipo técnico de MasterChef -enorme- que fue quien hizo posible el programa y un reconocimiento a todas las personas que ya no forman parte del programa pero que fueron esenciales para su éxito", explicó.

Para finalizar, el chef Herrera dijo: "A todos se nos acaba el tiempo, por alguna razón u otra, y muchas veces sin ella. Ahora me tocó a mi. Pero a todos nos llega la hora, tarde o temprano. Eso es seguro. MasterChef es una parte importante de mi historia y eso no se borra".

