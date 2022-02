México.- MasterChef Junior México 2022 está a punto de tener su estreno en TV Azteca con varias novedades, la conducción a cargo de la cantante Tatiana y la llegada de un sexy juez, el chef Franco Noriega.

Además de nuevos participantes y retos culinarios, esta temporada de MasterChef Junior México 2022 se podrá ver a partir del viernes 25 de febrero.

El Chef Franco Noriega será uno de los jueces de MasterChef Junior México 2022./ Foto: Instagram

Tatiana será la conductora de MasterChef Junior México 2022./ Foto: Instagram

Ya son siete años en los que el programa de cocina se ha mantenido en el gusto del público, y esta vez, serán 20 niños quienes demostrarán su talento en la cocina.

Además del chef Franco Noriega, los chefs Betty Vázquez y José Ramón Castillo serán quienes probarán los platillos de los participantes. Cabe mencionar que Franco Noriega toma el lugar del Chef Herrera, tras su salida del reality el año pasado.

Entra Tatiana en lugar de Anette Michel

Tatiana, conocida como “La Reina de los Niños” será la conductora de MasterChef Junior México 2022 en lugar de Anette Michel.

La cantante regresa a la conducción tras casi una década y se encuentra muy emocionada.

Estoy súper emocionada de regresar a ser conductora. Hace 10 años conduje El mundo de Tatiana, que era un programa para toda la familia”, expresó en reciente entrevista a la prensa.

En su cuenta de Instagram, en un video en el que habla de su conducción, Tatiana dijo que no se imaginó estar en un programa de cocina porque ella no sabe cocinar, y reveló que aprendió apenas en la pandemia.

“Fíjate que nunca me había visto a mi misma como conductora de un programa de cocina, de niños sí, pero de cocina no porque yo no sabía cocinar, aprendí ahora en pandemia, la verdad no me lo imaginaba y me encantó que me hayan invitado y creo que voy a aprender mucho de los niños”, contó.

Tatiana está segura que aprenderá mucho de los 20 niños participantes./ Foto: Instagram

Franco Noriega se integra a jueces

El chef Franco Noriega es originario de Perú, tiene 33 años, se volvió famoso porque comenzó a subir videos de cocina en YouTube sin camisa, mostrando su musculatura.

Antes de dedicarse a la cocina, el peruano soñaba con ser actor, por lo que se mudó a Nueva York para estudiar en la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas y también se desempeñó como modelo, incluso trabajó con el reconocido fotógrafo de moda Mario Testino.

También ha sido imagen de marcas de lujo como Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Givenchi, Calvin Klein, Hugo Boss y en 2019 fue embajador del perfume Le Male de Jean Paul Gaultier.

Gracias a su fama, el sexy chef aprovechó para abrir su restaurante en 2016 en Manhattan, Nueva York que se llama Baby Brasa.

El chef Franco Noriega abrió su restaurante Baby Brasa en Nueva York./ Foto: Instagram

Apoyan a Tatiana en la conducción

Además de “La Reina de los Niños”, MasterChef Junior México 2022 contará en la conducción con Alana Lliteras y Diego Fernández, ganadora y exparticipante de ediciones pasadas del reality.

También se integra la influencer La Bebeshita quien tendrá el papel de “nana” de los pequeños participantes, pues los acompañará en sus retos culinarios y les dará consejos, ya que ella participó en la edición anterior de MasterChef Celebrity.

Diego Fernández y Ana Lliteras también forman parte de la conducción del reality./ Foto: Instagram

Dónde y cuándo ver el estreno?

MasterChef Junior México 2022 tendrá su estreno este 25 de febrero por el canal Azteca 1 a las 7:30 de la noche o por internet a través de la página: www.tvazteca.com

Los participantes