Como se filtró, Adriana Salcedo sí resultó ser la ganadora de MasterChef México

México.- El gran día llegó, y como se había filtrado días antes, Adriana Salcedo se llevó el primer lugar de MasterChef México 2020, reality de cocina de TV Azteca.

Adriana Salcedo de 26 años de edad, originaria de Guasave, Sinaloa, fue la primera finalista y ahora la ganadora de un millón de pesos y el título de la mejor cocinera de México.

Itzel Paniagua quedó en segundo lugar, y Erubiel en tercer lugar.

En una noche especial, cada uno de los finalistas preparó un menú que contara una historia, al final todos gustaron, pues fueron calificados como dignos de una final por los chefs que los acompañaron desde el balcón.

En la gran final, Itzel Paniagua, Carmen y Erubiel Sosa estuvieron acompañados por familiares y por los quince competidores de la temporada, quienes los apoyaron desde el balcón.

Luego de probar los platillos y de no opinar al probarlos, el jurado integrado por los chefs Betty Vázquez, Adrián Herrera, Fernando Stovell y Claudette Zepeda decidieron quién era el ganador.

El chef Fernando Stovell fue quien leyó el nombre del ganador: Adriana, quien expresó su felicidad.

“ fue a lo que vine, siento que subí a la cima, pero todavía queda muchísimo camino por recorrer. Me siento muy fuerte y poderosa para lo que venga”, fueron las primeras palabras de Adriana como ganadora.

La reacción de Erubiel Sosa sobre el primer lugar de Adriana fue de alegría. Señaló que MasterChef México fue una gran lección y

MasterChef me deja marcado de por vida, nunca me lo voy a poder quitar, me llevo una gran lección de vida”, dijo el originario de Veracruz.