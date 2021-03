México.- Un video para Tik Tok en el que los tres finalistas de Masterchef México 2021 bailan al ritmo de ‘maldita lisiada’, en alusión a la escena de una telenovela de Televisa, causó la molestia del chef Benito Molina, quien lo considera una burla para las personas en silla de ruedas.

A horas de la final de Masterchef México, por canal 1 de TV Azteca, los finalistas Itzel Paniagua, Adriana Salcedo y Erubiel Sosa compartieron un video en Tik Tok en el que bailan al ritmo de la frase ‘maldita lisiada’, en alusión a una escena de la telenovela ‘María la del Barrio’, mientras Itzel está sentada en una silla de ruedas.

Este video causó indignación y la molestia del chef Benito Molina, quien reaccionó de inmediato y cuestionó en qué momento el programa de cocina, dirigido a las familias llegó a esta situación.

¿En qué momento sucedió esto? Un programa que logró entusiasmar a las familias mexicanas, alrededor de la cocina cada domingo. Ahora hace Tik Toks llamándole: “Maldita lisiada”. A una persona que aparenta estar en silla de ruedas. No entiendo nada, por favor no me etiqueten”, reaccionó molesto el ex juez de Masterchef, de TV Azteca.