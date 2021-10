FOTOS. Captan en mal estado físico a Matthew Perry, actor de ‘Friends’

Los Ángeles.- El actor Matthew Perry preocupó a los fieles fans de “Friends” al ser captado en las calles de Los Ángeles luciendo un aspecto nada saludable, y las imágenes comenzaron a circular en las redes.

Desde la reunión de los protagonistas de la exitosa serie “Friends” para un especial de HBO Max, el semblante y actitud de Matthew Perry lanzó una alerta.

En mayo, Perry apareció en “Friends: The Reunion” de HBO Max junto a sus compañeros Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Matt LeBlanc.

Sin embargo, fue evidente que Matthew tenía problemas para expresarse con claridad, aunque en ese momento se le atribuyó esta situación a una visita al dentista justo en el día del reencuentro.

Ahora, el actor de películas como “Un vecino peligroso”, “17 otra vez” o “Un impulsivo y loco amor”, en la que compartió créditos con Salma Hayek, fue captado en un vecindario de Los Ángeles con un aspecto muy desalineado.

Perry usaba una camiseta negra mucho más grande de su talla, pantalones cortos blancos y tenis a su salida de una tienda de café.

El actor de 52 años luce pasado de peso, y las imágenes preocuparon a sus seguidores, ya que es conocido que Perry ha enfrentado una larga batalla contra las adicciones.

Matthew Perry interpretó a Chandler Bing en la serie de “Friends’ de 1994 a 2004, actuación por la que ganó unos 24 millones de dólares sólo entre 2002-2003.

Sin embargo, en la reciente reunión del elenco, Matt reveló lo difícil que fue hacer cada episodio pues dijo que sentía que “iba a morir” si no provocaba risas.

“Para mí, sentí que iba a morir si no se reían”, dijo cuando sus compañeros de reparto David Schwimmer y Courteney Cox admitieron que prosperaron bajo la presión de realizar tomas en vivo.

No es saludable, seguro, pero a veces decía una línea y ellos no se reían y yo sudaba y simplemente entraba en convulsiones si no obtenía la risa que se suponía que debía tener”, agregó Perry.