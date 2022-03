CDMX.- Mauricio Mancera regresó al programa matutino “Venga la Alegría” después de casi 10 años de haber dejado Tv Azteca, todo por esta razón.

El conductor y actor de 38 años, compartió en redes sociales el motivo de su visita a los foros. Mau estaría de nuevo como invitado especial patrocinando una obra de teatro

Pero también aprovechó para recrear una de sus secciones más recordadas en la televisión mexicana.

En el foro, lo recibieron: Sergio Sepúlveda, Laura G, Cynthia Rodríguez y “El Capi” Pérez.

En la publicación de Instagram recordó aquellos momentos de alegría en los foros.

Que gusto visitar a todos en @vengalaalegriatva hace 8 años no estaba en ese foro y el pisarlo hoy me removió muchos sentimientos y me hizo recordar mil anécdotas. Muchos siguen siendo y serán parte de mi vida, con otros había perdido contacto. Pero el recibimiento de todos me hizo sentir como si nunca me hubiera ido.