Mauricio Clark pide en León por 'las almas de la comunidad LGBT'

León.- El comunicador “pidió por estas almas” ante más de 600 personas, que se reunieron en el salón de San Pío X, para escuchar su testimonio de conversión tras años de excesos de drogas y sexo; todo como parte de “Sanctus”, evento organizado por un nuevo apostolado católico.

Desde el anuncio de su llegada al Centro de Innovación de la Salle, la comunidad LGBT de León se pronunció en contra de su visita, pues para ellos, Clark fomenta un mensaje de odio y homofobia.

Tras cancelar el lugar, se anunció que sería en Haciendas del Refugio, para después cambiarlo al Colegio Motivaré y finalmente al salón de la iglesia ubicada en León Moderno con capacidad para 700 personas.

Yo dije: ¿Pa’dónde señor? ¡Donde el señor diga! Que en la Hacienda no se puede, ¿señor pa’donde?, hay que guardar la paciencia tolerancia, si el señor pone un freno de mano a tu vida, debes tener fe”.

Mauricio Clark agradeció el acompañamiento y reiteró que responderá con amor a todo aquel que lo ataque.

Dedica conferencia a opositores

Me bajo del escenario porque hoy ofreceremos esta conferencia justamente a los grupos opositores.

Hoy con todo el amor, hemos aprendido con Cristo que no tenemos que reaccionar con violencia, sino con amor, oración, pidiendo por estas almas, ¿y porqué no me enojo?, porque yo reaccionaba igual que los que me la mientan en redes sociales, por eso hoy, dedicamos esta conferencia a la comunidad LGBT y la entregamos a los pies de Cristo, para que sea su voluntad, tiempo al tiempo. ¡Bienvenidos, un aplauso a ellos, con todo amor, con toda honestidad”.

Durante más de dos horas, Clark dividió la conferencia en dos partes: primero mostró sus orígenes, compartió episodios íntimos como el rechazo de su padre, y cómo poco a poco fue seducido por el ego y la vanidad de una sociedad controlada.

¿Cómo un reportero de espectáculos que estaba con las celebridades se haya convertido en drogadicto?, quiero pedirles perdón porque durante años me burlé de ti, le menté la madre a Cristo, a la virgen, me burlé de gente como Emmanuel, Yuri, Alexander Acha, Eduardo Verástegui... finalmente todos tenían razón”.

Aldo Mauricio Franco Clark expresó que todavía sufre algunas consecuencias de haber vivido en una mentira, pues despilfarró dinero en placeres mundanos.

Gastó en prostitutos

Gasté los últimos 2 millones de pesos entre cocaína y prostitutos, sí, ¡prostitutos!... una persona muy sabia me dijo que terminaría inhalando coca, en moteles, viendo pornografía, y solo, no le hice caso, pero en ese entonces, ya estaba apareciendo con Pati Chapoy.

No vengo a que me creas, a que me aceptes, no vengo buscando reconocimiento, vengo para compartir con todo mi amor lo que a mí y mi familia nos sucedió durante estos años para que a ti no te suceda. Tu vida puede cambiar en un segundo para bien o para mal”.

Habló de cómo de ser uno de los reporteros más importantes de Televisa, de entrevistar a Madonna y Michael Phelps, se convirtió en la peor versión de sí mismo. Pidió perdón por la manipulación.

El mundo está hecho para confundirnos y quien no está fuerte en el Espíritu Santo cae más fácil, tenemos que estar fuerte, hoy más que nunca te pido perdón por esa manipulación, no es casualidad que me albureara a Carlos Loret de Mola, ése era mi trabajo, y para justificar mi trabajo, me ponían a dar espectáculos”, comentó.

Se transforma con Cristo

Para la segunda parte, habló sobre su transformación, y comenzó la hora santa, acompañada de cantos por parte del grupo Contracanto.

Pobre de ti si haces una plática que hable de drogas, de sexualidad, donde hables de Cristo porque hasta amenazas de muerte hay. ¿Por qué no tengo miedo? Porque voy con la verdad y cuando vas con la verdad por delante, lo dice el Salmo 21, ‘caerán a tu lado y 10 mil a la derecha’ y aquí seguimos, la parte médica dice que no hay una respuesta científica para que yo esté en este escenario”.

Después de las 10 de la noche, el evento terminó, elementos de Tránsito y Policía municipal se mantuvieron al tanto de cualquier anormalidad.