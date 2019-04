Mauricio Clark revela cuántos millones gastó en cocaína

Durante una entrevista con Jorge "El Burro" Van Rankin, Mauricio Clark confesó que durante su adicción a las drogas llegó a gastarse varios millones de pesos en cocaína.

Mauricio Clark hizo confesiones íntimas de "El Burro" durante su segmento "Ponle la cola al Burro", donde contó que, por respeto, nunca se drogó mientras estaba trabajando. Sin embargo, en cuanto abandonaba los estudios de Televisa, iba con su vendedor de drogas a comprar una onza de cocaína y llegó a consumir hasta 22 gramos de droga cada día.

Mauricio Clark contó que su adicción llegó a tal grado que tuvieron que reconstruirle la nariz en dos ocasiones y que ya no era capaz de inhalar, por lo que tuvo que tenía que "comerse" la cocaína, frotándosela en las encías.

Platicó que su adicción de 15 años llegó a un grado en el que lloraba mientras consumía la droga, pero que no podía detenerse y además llegó a gastarse hasta 15 millones de pesos para comprar drogas.

Habla sobre sus relaciones homosexuales

Mauricio Clark también habló sobre las dos relaciones homosexuales que tuvo. Ambas duraron 4 años y además explicó que en ambas fue infiel, de lo que se arrepiente mucho.

Además, explicó que su padre nunca lo apoyó. Desde que era pequeño, estuvo en contra de sus sueños de entrar a trabajar a Televisa algún día.

"Me decía: 'eres un marrano, no eres güerito, no tienes ojos azules", contó Mauricio Clark.

Contó que su padre nunca le dijo que lo amaba hasta que cumplió 36 años, que fue en parte lo que lo llevó a tener dichas relaciones homosexuales para comensar esa carencia de cariño.