Mauricio Islas era el gran galán de la tv hasta que terminó en demanda con Televisa

CDMX.- ¿Te acuerdas de Mauricio Islas? Era uno de los rostros masculinos más bellos que han pasado por los foros de Televisa, parecía el galán perfecto para las telenovelas; pero todo cambió cuando tuvo un problema con la televisora y lo vetaron. A años del suceso que sepultó su carrera, el artista dio detalles sobre el pleito con Televisa y hasta terminó en una demanda.

Además de tener un rostro con unas facciones envidiables, Mauricio Islas también poseía un gran talento para la actuación lo que lo llevó a protagonizar varias telenovelas de Televisa en sus horarios estelares.

“Volver a Empezar”, “Mi pequeña Traviesa”, “Primer amor a 1000 x hora”, “Mágica juventud”, “Carrusel de las Américas”, “DKDA”, “Amor gitano” y por supuesto “Amor real” fueron algunas de las producciones en las cuales participó.

Su carrera pintaba para ser un éxito, pero de pronto ya no apareció más en la televisión, muchos pensaron que él mismo había decidido retirarse de la televisión, pero en realidad tuvo diferencias con Televisa y lo vetaron.

Recientemente, Mauricio dio una entrevista al periodista de farándula Gustavo Adolfo Infante en la cual dio detalles sobre el pleito que tuvo con Televisa y en el cual hasta hubo una demanda de por medio.

El actor compartió que él inició desde abajo, pues en aquellos tiempos Televisa tenía una clase de pirámide para medir a sus artistas, conforme más éxito tenían más iban subiendo en la pirámide hasta llegar al nivel más alto donde les daban protagónicos de telenovelas en horario estelar.

Sin embargo, tras el éxito de esta producción junto a Adela Noriega, él sintió que era hora de ser uno de los actores mejor pagados de Televisa, por lo que acudió con altos ejecutivos.

Contrario a lo que él esperaba, su petición derivó en un fuerte conflicto con la empresa pues no lograron llegar a un acuerdo y entonces él decidió irse a Telemundo.

No nos logramos poner de acuerdo, en particular con un ejecutivo de ahí. Las circunstancias no se pusieron fáciles. Era un momento de decisión, quedarme en algo que yo no creía que era justo por lo que venía haciendo, lo que decían los números, los ratings. Respeté las decisiones y los puntos de vista y eso me llevó a tomar una decisión”, compartió.