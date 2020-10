Mauricio Ochman habla tras revelarse que fue él quien decidió divorciarse de Aislinn Derbez

CDMX.- Aislinn Derbez y Mauricio Ochman parecían ser la pareja perfecta, la conexión entre ambos era envidiable y el nacimiento de su hija Kailani los unió aún más, por ello cuando anunciaron su separación hace unos meses la noticia dejó impactados a todos, incluída su familia; pero hace unos días, el padre de la actriz, Eugenio Derbez, reveló que ella no fue quien tomó la decisión, sino él a lo que Mauricio Ochamn ya respondió.

Desde que la pareja anunció que se iban a tomar un tiempo, manejaban la situación como si hubiera sido una decisión mutua. Ambos continuaron con sus proyectos y ver si el tiempo separados ayudaría a sanar su relación o terminaría con ella.

Lejos de lo que muchos esperábamos, Aislinn y Mauricio no lograron congeniar nuevamente y se divorciaron.

Aunque muchos señalaron que podría haber una tercera persona en discordia, los actores desmintieron esto y recalcaron que la decisión la habían tomado entre los dos por el bien de su hija Kailani.

Sin embargo, hace unos días el padre de ella, el actor y productor Eugenio Derbez dio una entrevista para el programa Suelta la Sopa, en la cual reveló importantes detalles sobre el divorcio.

El actor reconoció que el viaje que hicieron en familia, para la serie ‘De viaje con los Derbez’, aceleró el fin del matrimonio de la pareja, debido a que su relación deterioró.

Señaló que sí dudo si era una buena idea el viaje para la serie, pero que al final de cuentas considera sí fue bueno, pues ayudó a que sucediera lo que tenía que pasar, entre ello el rompimiento de la pareja.

De acuerdo con Eugenio, Aislinn no quería divorciarse y no fue ella quien tomó la decisión.

Pasó por esta etapa dolorosa… porque ella no quería terminar con la relación, no fue ella quien tomó la decisión, pero dijo 'ok, la respeto'”, confesó.