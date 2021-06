Mauricio Ochmann coqueteaba con Paulina Burrola desde antes de tronar con Aislinn Derbez

Ciudad de México.- Mauricio Ochmann publicó una historia de Instagram abrazado de Paulina Burrola, quien sería su nueva novia, a poco más de un año de su separación de Aislinn Derbez.

Aunque ni Mauricio ni Paulina han hecho oficial que sean novios, en sus redes sociales, sus seguidores les dejaron todo tipo de comentarios, desde felicitaciones por el amor, comparaciones de ella con la hija de Eugenio Derbez, hasta críticas porque Mauricio es 13 años mayor.

Pero hubo unos comentarios que llamaron mucho la atención, pues aseguran que el actor de “El Señor de los Cielos” coqueteaba con Paulina mucho antes de separarse de la mamá de su hija Kailani.

Incluso afirman que la misma Aislinn ya sabía de Paulina y como la tenía en la mira, la empezó a seguir en Instagram, acción que Paulina le devolvió, ambas se siguen en la red social desde hace tiempo.

Seguidores de los actores dicen que entre septiembre y octubre del 2019 Mauricio comenzó a aparecerse en el Instagram de Paulina con likes a sus fotos.

Ya checaron desde cuando le comenta y le pone me gusta a sus fotos, antes de anunciar su separación así que no sé, me huele raro.... para ser exacta octubre de 2019”, escribió una seguidora en una foto de Paulina.