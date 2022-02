México.- Mauricio Ochmann abrió su corazón y mostró sus heridas de abandono en una entrevista que brindó a Yordi Rosado para su programa de YouTube, en el que habló de su mamá biológica y la sobredosis que casi lo mata.

El actor de 44 años aclaró que nació en Washington D.C. en Estados Unidos, y contó un poco acerca de su mamá biológica, quien tenía escasos 15 años cuando lo trajo al mundo.

“Nací en Washington D.C. ahí me dieron en adopción porque mi mamá biológica tenía 15 años. El dato que tengo es que ella era gringa norteamericana y mi padre biológico tenía 16 años y era español”.

Mauricio Ochmann fue invitado al programa de YouTube de Yordi Rosado./ Foto: Captura

Agregó que su nacimiento fue consecuencia de un romance de verano que su mamá tuvo en España.

“La historia que maso menos sé es que ella se fue de viaje tuvo un romance de verano y regresó embarazada de este español. Lo que tengo es que de ella ponen como rasgos físicos, pelo negro, tez blanca, que era como muy artista, le gustaba pintar, escribir y de él no hay como referencias físicas, nada más dice que era español”.

El actor de películas como “Ya veremos”, “Hazlo como hombre” y “A la mala”, contó que sus papás adoptivos María y Guillermo lo adoptaron un mes después de nacido.

“El proceso de adopción empezó antes de que yo naciera, ya estaban haciendo el proceso de selección con mi mamá biológica y yo nazco el 16 de noviembre y a mí me entregan, no me acuerdo si me entregaron a finales de diciembre o enero, de un mes”, explicó.

Mauricio Ochmann cuando era un bebé./ Foto: Especial

Revela heridas de abandono

Aunque Mauricio Ochmann hoy en día está agradecido porque su mamá biológica lo dejó vivir, le costó mucho trabajo en terapia superar las heridas de abandono.

“Ha sido todo un trabajo porque finalmente hay ciertas huellas de abandono que se van formando pero a mí me queda clarísimo que mi madre biológica… yo le vivo agradecido porque tenía otras opciones… y decidió darme la vida”.

Otro momento en el que se sintió abandonado, fue cuando su mamá adoptiva se separó de su primer padre biológico.

“Ellos se divorciaron cuando tenía año y medio y yo me vengo a México con mi mamá adoptiva a Querétaro y él se queda allá. Después él regresa a México y me va a ver en algunas ocasiones y mi mamá conoce a mi segundo padre adoptivo a Tomas, yo habré tenido unos 4, 5 años cuando Guillermo en una de esas visitadas me dice ‘ya no te voy a ver porque tu mamá dice que te hago daño’.

Mauricio Ochmann de bebé con su papá biológico Guillermo./ Foto: Especial

El intérprete hace memoria y cuenta que cuando su primer padre adoptivo le reveló que se alejaría de él, inició con un asma emocional que le duró hasta los 12 años.

“Yo me acuerdo perfecto que yo tenía una máscara como de momia de Halloween y para mí ese es uno de los eventos más duros porque para mí era una ilusión siempre que llegaba a visitarme. A mi me daban ataques de asma, adquirí como un asma emocional infantil se me quitó a los 12, 13 años”.

El exesposo de Aislinn Derbez con quien tuvo a su segunda hija llamada Kailani, contó que en su momento se enojó muchísimo con su mamá porque ella nunca le preguntó cómo se sentía tras divorciarse de su marido.

“Decidieron por mí, sabes, nadie me preguntó ‘oye quieres dejar de verlo, cómo te sientes’, nada, es como que me lo arrebataron y a mí me dolió muchísimo porque no lo vi durante muchísimos años”.

Mauricio Ochmann con sus dos hijas: Kailani y Lorenza.

Planeó Mauricio Ochmann su muerte

Mauricio Ochman también recordó que tuvo una infancia muy dura por lo que desde pequeño probó el alcohol, incluso su mamá adoptiva lo corrió de su casa a los 13 años.

Además, reveló que fueron diversas las ocasiones en que estuvo a punto de morir, debido a su consumo de cocaína.

Argumentó que primero probó la marihuana, pero esta no le provocó interés, por lo que siguió con drogas más fuertes como la cocaína, de la que se volvió adicto.

“La cocaína sí, como que mi cuerpo dijo 'de aquí soy'”, indicó Ochmann.

Mauricio comentó que pese a haber tenido varios episodios cercanos a la muerte por sobredosis, su adicción lo llevó a planear su muerte con una sobredosis de cocaína.

“Yo ya me estaba despidiendo de Lorenza, estaba muy chiquita, ya había planeado morirme, ya estaba yo para hablarle al dealer para pedir una cantidad considerable para ya, adiós”, confesó.

Sin embargo, fue Lorenza (su primera hija), quien lo hizo recapacitar, gracias a ella logró entrar a un centro de rehabilitación.

“Su nacimiento fue lo que me hizo clic a nivel interno, quiero ser un papá responsable, entonces me interné...”, agregó el histrión.

Maurio Ochmann indicó que desde que dejó la cocaína, se ha mantenido sobrio y actualmente disfruta de sus dos hijas: Lorenza y Kailani, así como de su relación con la modelo Paulina Burrola.