Mauricio Ochmann sorprende al enviar este mensaje a su exsuegro, Eugenio Derbez

Ciudad de México.- A dos años del divorcio entre Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez, ambos anunciaron abiertamente que pese a la separación, el amor y respeto prevalecían, ya que tienen a su hija Kailani de por medio, además dejaron en claro la excelente relación que al parecer continúa con el resto de la familia, por ejemplo con Eugenio Derbez.

Al día de hoy, cada uno con sus respectivas parejas, ambos mantienen una relación cordial y emocionalmente estable, pero el protagonista de “Hazlo como hombre” sorprendió a todos al mandar un mensaje a su exsuegro.

Eso sucedió durante la presentación de su nueva cinta “¡Qué Despadre!”, el histrión aprovechó para envíar una felicitación a Eugenio, después de que la película “CODA”, en la que participa, fue nominada a un Oscar en la categoría de “Mejor Película”.

Cada integrante de la familia Derbez aseguró llevar una buena relación con Ochmann Foto: Especial.

Si bien Mauricio reconoció que no ha visto la cinta, señaló que no ha establecido ningún tipo de contacto con el papá de Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana Derbez pero a través reconoció su trabajo.

No he hablado con él, pero le mando muchas felicidades, muchas felicitaciones a él y a todo el elenco, no la he visto, tengo ganas de verla, sé que es una película entrañable y muy bonita, he visto el tráiler, y pues nada, ¡qué felicidad que esté nominada a Mejor Película!, y por ahí supe que también estuvo nominada, no sé si ganó premios ya, a Mejor Elenco y Ensamble, todas mis felicitaciones", declaró.

Desde que se separaron Aislinn y Mauricio, cada integrante de la familia Derbez ha asegurado, por su parte, mantener una buena relación con Ochmann. Sin embargo, en alguna ocasión Eugenio confesó sentirse culpable del divorcio de su hija por insistir en realizar la primera temporada de “De viaje con los Derbez”.

Mauricio expresó que habla todos los días con Aislinn Derbez. Foto: Especial.

Además, el comediante que le diera vida a “Ludovico P. Luche” reveló que fue Mauricio Ochmann quien tomó la decisión de divorciarse de su hija. "Ella no quería terminar la relación, no fue ella la que tomó la decisión", declaraciones a la que Mauricio no tardó en reaccionar: "No sé qué ha dicho (Eugenio Derbez), pero bueno, las relaciones a veces son cíclicas, mutan, se transforman. Yo la verdad es que hablo todos los días con Ais, tenemos una relación muy linda, hemos sabido ser un equipo y una muy buena mancuerna".

Aunque ambas partes evitan hablar de lo que fue su matrimonio y por qué terminó, el nuevo mensaje de Ochmann a su exsuegro deja ver que entre las familias prevalece la unión, el respeto y la cordialidad.

