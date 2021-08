VIDEO. Fofo Márquez, famoso youtuber, confirma que ‘le bajó la novia’ a Santa Fe Klan

Guanajuato, México.- El rapero Santa Fe Klan se vio envuelto en su primera polémica, el youtuber Fofo Márquez asegura que su novia Maya Nazor lo engañó con él y muestra las pruebas.

La infidelidad fue confirmada por el mismo Fofo Márquez, quien asegura que no sólo le “bajó la novia” a Santa Fe Klan, sino a otros artistas, pues se dice superior a ellos porque tiene dinero, poder y fama.

Con Santa Fe Klan ahorita estoy en tendencia muy duro porque, no sé, por esta morra (Maya Nazor), yo no sabía que andaba con Santa Fe Klan y Santa Fe Klan ya me cantó un trío y yo: stop, no tengo nada en contra tuya we...”, inicia el bloguero en el video que compartió en YouTube, en el que explica todo.

Y es que al parecer Maya, quien tiene 12 días de novia con el rapero guanajuatense, ya lo engañó con él.

En el video, Fofo reconoce que uno de sus vicios son las mujeres, pero sin compromiso y por lo mismo no tiene novia. Acto seguido, explica “cómo le bajó la novia” a Santa Fe Klan.

Cualquier niña les va a decir que no es interesada, pero yo he visto muchas cosas realmente, agarré, mande la avanzada para ver que no fuera un cuatro, me dijeron que todo en orden, me bajó por ella, le abro la puerta, como un caballero y vámonos, me la lleve de rumba, de antro, me pedí mis Dom Pérignon, la destapó, me pongo a vivir la vida, de ahí me voy de after con ‘Dominguero’”, explica el bloguero.