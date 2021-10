No hablaré de una persona misógina: Maya Nazor sobre Fofo Márquez

AM.- Maya Nazor se ha mantenido al margen de la polémica con Fofo Márquez respecto a su relación con Santa Fe Klan, pues considera que es un hombre misógino que solo quiere fama.

En una transmisión en vivo, realizada para responder preguntas sobre su carrera y vida, la chica se limitó a decir que no hablará de personas no gratas, pues solo les daría más fama.

Yo no sé de ninguna polémica no voy a hablar de nada que involucre a una persona mis´gponica que miente para ganar fama, así que no debo responder cosas que no son ciertas, por eso nunca dije nada, porque no tiene sentido”, respondió a una pregunta hecha por un fan.