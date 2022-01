'Es un ambiente tóxico', asegura Mayeli Alonso sobre la familia de su ex, Lupillo Rivera

México.- La familia Rivera está envuelta una vez más en la polémica, y es que los hijos de la fallecida Jenni Rivera han protagonizado un pleito con sus abuelos y tíos por el legado y la herencia de la cantante.

Hace unos días se dio a conocer que Jaquie, hija de Jenni Rivera, tomaría el lugar de Rosie Rivera como la directora de las empresas que dejó la cantante que murió en un accidente aéreo en diciembre de 2012.

A través de un video que publicó en su cuenta de Instagram, pero que después borró, Mayeli Alonso recordó la vez que tuvo un problema con la familia de Lupillo Rivera y contó los motivos por los que decidió alejarse de ellos.

Mayeli Alonso habló de la vez que tuvo un problema con Gustavo, hermano de Lupillo y Jenni Rivera, y aseguró que él bateó la camioneta donde se encontraba ella y sus hijos adentro, y que tras esto la familia lo apoyó a él.

Cuando pasó el problema con Gustavo... toda la familia apoyó a Gustavo y lo entiendo porque son hermanos y porque yo no era una persona agradable, porque no me manipulaban como ellos querían", expresó.