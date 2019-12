Me agarra toda y me pone su cosa: Exacadémica denuncia acoso sexual

México.- La ex académica de Tv Azteca, Rosalía, denunció que tuvo que renunciar a uno de sus sueños, estudiar en una escuela de laudería porque comenzó a ser víctima de acoso sexual por parte del mismo director y maestro.

La laudería es la construcción de guitarras que viene desde España, luego de Paracho, en Michoacán, lugar que representa las guitarras en México. Arte que Rosalía León Oviedo comenzó a estudiar en la escuela ‘Liceo de Paracho Johrengua’, en la Ciudad de México, pero renunció por el acoso que comenzó a sufrir.

Mi propio maestro empieza con acosito sexual y uno dice: ¿vi bien? Te dice ‘mi amor’, ‘mi vida’, mi cariño, te extraño, te quiero… empieza a entrometerse en tu espacio vital, hasta que de plano llega y me agarra toda y me pone su cosa, me abraza y se pone... lo malo es que es un abuelito”, denunció la cantante ante las cámaras del programa ‘Ventaneando’.

La cantante señaló que su acosador se llama Fidel Cervantes y que le apena que esto pase porque ella vivía muy contenta subiendo fotos de la laudería, porque todas las mujeres pueden hacerlo, pero cuando pasó esto, no le quedó de otra más que evidenciarlo porque también hay niños, mujeres y niñas en esta escuela.

No vamos a esperar a que pase algo más grave, como no hay forma, me parece de sancionarlo, a lo mejor nada más decir que pasó esto, que es grave y que aunque sea una persona de la tercera edad que pareciera que no pasó nada, sí pasa señor, sí pasa y no se lo puedo permitir”, recalcó Rosalía.

La también compositora dijo lamentar no poder regresar a su escuela, pese a que paga colegiatura, pero también aclaró que sí podía defenderse, pero prefirió no hacerlo, sino retirarse, pues su acosador es de la tercera edad.

No tiene derecho a nada, yo sí me puedo defender... sabes que con un soplido los tiras, pero luego te culpan a ti porque él era de la tercera edad”.

Consulta el caso con abogada

Rosalía no sólo renunció a la escuela, sino que consultó a una abogada sobre el caso, quien le dijo que como no hay forma de evidenciar violación o golpes, no hay pruebas, pero le recomienda denunciar, poner demanda de hechos para que quede asentado qué pasó, con fecha.

El último día de clases, el sábado pasado, la cantante grabó y enfrentó a su maestro frente a todos sus compañeros, les dijo que se iba porque el maestro la estaba acosando sexualmente, y él no lo negó, hasta le pidió disculpas, pero a los 10 minutos ya la estaba acosando de nuevo.