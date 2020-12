Me contagió de VIH: ex escort denuncia a Christian Chávez

México.- Una vez más el ex RBD, Christian Chávez, se vio envuelto en la polémica, ahora un ex escort lo acusa de haberlo contagiado de VIH.

Este nuevo caso que lo pone en el ojo de la prensa, llega en medio de otro problema legal en el que se encuentra el también actor, pues su expareja, el maquillista Maico Kemper, lo acusó de presunta violencia doméstica y pide cárcel para Christian.

Ahora, este joven asegura que en 2016 sostuvo relaciones sexuales sin protección con el actor de la telenovela juvenil ‘Rebelde’, indica que es una de las tres personas con quien tuvo un encuentro sin condón.

Agregó que tras descartar a un cliente y hablar con Kemper, supuestamente confirmó la transmisión por parte del actor de Televisa.

Se trata de un hombre de 35 años que se hace llamar ‘Josh’, quien indicó a la revista TvNotas que ofrecía sus servicios por medio de la plataforma de Grindr, y ahí fue donde conoció al integrante de RBD.

Al respecto, compartió que tomó la decisión tras experimentar duros problemas económicos con su esposa y su futuro bebé.

Yo cobraba 800 por una hora, pero al terminar me dijo que no tenía dinero, que si podía pagarme con otras sustancias, y acepté. También me dijo que quería que nos siguiéramos viendo. Vendí lo que me dio y saqué el triple”, comentó Josh a la revista.