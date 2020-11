"Me da mucha tristeza ver su dolor", Carmen Salinas pide que perdonen a Eleazar por su mamá

Ciudad de México.- Después de que exnovias de Eleazar Gómez lo demandaran por maltrato, incluida su actual novia Stefy Valenzuela, a quien el actor presuntamente intentó estrangular, ahora la actriz mexicana Carmen Salinas decidió hablar sobre el tema.

En una entrevista para diferentes medios de comunicación, Carmen se mostró en contra de la violencia sicológica y física, sin embargo, intentó persuadir a Stefy para que le otorgue el perdón, pues la madre de Gómez es la que más está sufriendo por su hijo.

En el Panteón Español me encontré a la mamá de Eleazar, me da mucha tristeza ver su dolor.... yo no sabía que también tenía un hijo como yo que ya había fallecido, se llamaba Hixem Gómez Sánchez, de 18 años. Ella sola me dijo 'mi hijo se suicidó porque tenía problemas con su novia, la novia lo trataba muy raro, le hacía muchos desaires, y él de la tristeza se suicidó con la cadena de la bicicleta'. A mí me impactó mucho eso", comentó Salinas.