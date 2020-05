‘Me destrocé los glúteos: Brian May, de Queen, es hospitalizado tras fuerte caída

Reino Unido.- Brian May, guitarrista de la legendaria banda ‘Queen’, se encuentra hospitalizado tras una fuerte caída que sufrió mientras realizaba jardinería en su casa y se ‘destrozó los glúteos’, como él mismo lo informó.

El guitarrista realizaba jardinería en su casa hace unos días cuando sufrió el accidente.

Me las arreglé para romper mi ‘Gluteus Maximus’ en pedazos. De repente me encontré en un hospital siendo escaneado para averiguar exactamente cuánto me dañé. Resulta que hice un trabajo completo”.

De paso aclaró que su ingreso a un hospital no tenía nada que ver con el coronavirus (Covid-19) y que no podrá caminar durante un tiempo, incluso poder ‘dormir era mucha ayuda’ porque el dolor es imparable.

Necesito silencio curador durante un tiempo. Volveré, pero necesito un descanso completo”, finalizó el guitarrista de Queen.

Aunque está convaleciente, Brian sigue usando su cuenta de Instagram para informar sobre su estado de salud y para recordar al músico Little Richard, quien falleció este sábado a los 87 años de edad.

Como era de esperarse, sus fanáticos le pidieron más detalles, pero no será por ahora. Más bien May lanzó una nueva versión de ‘We are the Champions’ en apoyo a los trabajadores esenciales que luchan contra la contingencia sanitaria.

Queen es una banda británica de rock formada en 1970 en Londres por el cantante Freddie Mercury, el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon.