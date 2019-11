Me dijo que nadie me amaba y me ganó la ira: Frida Sofía sobre Chiquis Rivera

Estados Unidos.- La guerra de fuertes declaraciones entre Frida Sofía y Chiquis Rivera no paró a partir de que se enfrentaron tras asistir a los ‘Premios de la Radio 2019’, en Texas, debido a que a la hija de la fallecida Jenni Rivera no le gustó el trato que la nieta de Silvia Pinal le dio al líder de ‘Bronco’, José Guadalupe Lupe Esparza.

Pero parece que la hija de Alejandra Guzmán cambió de opinión y pretende detener ya este escándalo.

Para ello, a través de un mensaje que le mandó a la periodista de espectáculos Verónica Bastos en el programa Suelta la Sopa, Frida reveló su postura.

He estado tratando de tranquilizarme, soy de mecha corta, tengo que tranquilizarme, pero sé que no tengo quién me defienda, no debería ser tan violenta es cierto, pero cuando me hacen señas, me ganó la ira, la verdad es que cuando se metió con mi mamá yo también me voy a meter con la suya”, dijo el viernes.