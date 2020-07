'Me dio una cachetada' Livia Brito y su novio son acusados de golpear a fotógrafo y robarle

Ciudad de México.- La modelo colombiana, Livia Brito y su novio, Mariano Martínez, son acusados por robar y agredir física y verbalmente al fotógrafo Ernesto Zepeda.

Según información del portal ‘OMGTV’, los hechos se registraron el pasado fin de semana en las playas de Cancún, cuando la actriz y su novio estaban de vacaciones en plena plandemia por coronavirus (Covid-19).

El fotógrafo Ernesto Zepeda dio su versión de los hechos a la periodista Alejandra Elizarrarás, con el rostro visiblemente golpeado, rasguñado e hinchado, la víctima expresó que la joven pareja llegó a atacarlo y a romperle su material de trabajo.

Me senté en la playa y comencé a tomarles fotografías, ella se percata que les estoy tomando fotos, guardo mi equipo y llega a gritarme y me da una cachetada, yo me sorprendí y en cuanto me volteó llega su galán y me da un golpe en el pómulo… en ningún momento se detuvieron los dos comenzaron a golpearme", aseguró.