‘Me divierte’: En plena emisión, conductor de Televisa revela su gusto por la marihuana

México.- Durante una emisión del programa ‘Miembros al Aire’, el cual se transmite por Unicable, los conductores contaron con la presencia de la actriz Jessica Segura, quien participó en una dinámica con ellos, pero un conductor causó polémica por sus declaraciones.

En este segmento, los conductores de Televisa y la actriz de ‘Rubí’, compartieron puntos de vista en torno a los malos hábitos de las mujeres, pero todo esto quedó de lado por una confesión de Mauricio Mancera.

Durante la plática, el ex conductor de ‘Venga la Alegría’, Mauricio Mancera, destacó la importancia de controlar la ansiedad en este tiempo de pandemia, incluso, mencionó que su método infalible para esto es el consumo de la marihuana.

Yo no le pego a las medicinas, pero sí a la mota. Más que nada me divierto y me gusta”, confesó sonriente Mancera.