Me dolerá si le dan cadena perpetua a 'El Chapo': Eric del Castillo

México.- El actor mexicano Eric del Castillo declaró que le dolerá mucho si le dan cadena perpetua a “El Chapo” Guzmán Loera, pues está muy agradecido con él por el buen trato que tuvo con su hija Kate.

Aunque su declaración es motivo de división de opiniones, el actor se atrevió y confesó que espera que no condenen a cadena perpetua al capo.

Es un personaje difícil que últimamente han juzgado muy fuerte en Estados Unidos. No trato de defenderlo, pero le agradezco que respetó a mi hija. Me duele si lo llegan a condenar a cadena perpetua, espero que no sea así”, dijo del Castillo a la prensa.

La declaración la da a nueve días de que se le dicte sentencia a Joaquín Guzmán Loera, encontrado culpable de diez delitos de narcotráfico. La sentencia se leerá el próximo 17 de julio.

La pérdida de su exclusividad con la empresa Televisa le trajo depresión al actor mexicano Eric del Castillo, pero enseguida se recuperó, pues no le faltó trabajo.

Bendito sea Dios, no me falta trabajo. Terminé mi exclusividad con Televisa, sentí que se me caía el mundo, pero no, al contrario, se abrió un horizonte enorme, ya me están esperando en otros lugares, muy contentos”, señaló.