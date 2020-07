"Me duele mucho" Marimar Vega contesta a fans de Horacio Pancheri que la critican

Ciudad de México.- La actriz, Marimar Vega, se cansó de tantas críticas hacia ella y contesta a las fans de su novio, el actor Horacio Pancheri.

La pareja ya lleva dos años de estar juntos, sin embargo, aparentemente los fans de Pancheri no han dejado tranquila a Marimar, pues ella mostró su cansancio de esto en sus redes sociales.

En su cuenta oficial de Instagram, la actriz subió una foto en donde aparece junto al argentino y dedicó unas palabras a todas las personas que la han atacado.

Comparto esto no porque me afecte a mí directamente, porque afortunadamente llevo muchos años trabajando en mi y en mi valor y para nada está puesto en esas cosas. Lo comparto porque me duele mucho ver como no hemos aprendido nada, cada vez que mi novio comparte una foto mía en sus redes, las agresiones por parte de mujeres son infinitas", comentó.

La actriz aseguró que aún no entiende como es que las mujeres se expresan tan mal de otras, y pidió que dejaran de normalizar insultos como 'vieja', 'fea' o 'gorda'.

¿Cómo las mujeres pueden seguir expresándose así de las mujeres ? ¿Cómo seguimos pensando que decirle a alguien 'vieja', 'fea', 'gorda' etc...sigue estando bien o normal?. No, no está bien, no está normal la agresión de ningún tipo, dejemos de aceptar este tipo de comportamiento. Y repito, no lo pongo porque hagan algún tipo de daño a nuestra relación, lo expongo porque no quiero seguir siendo parte de 'normalizar' las faltas de respeto de un ser humano a otro", finalizó.