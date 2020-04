Me embarazo si te quedas conmigo: Aislinn Derbez a Mauricio Ochmann

México.- En el estreno de su podcast ‘La magia del caos’, la actriz de cine Aislinn Derbez habló, entre muchos otros temas, de los motivos reales del fin de su relación con el también actor Mauricio Ochmann.

En el podcast, la bella hija de Eugenio Derbez confiesa un hecho que causó sorpresa entre los seguidores, aseguró que la comunicación con el actor estaba desgastada desde hace tiempo.

Incluso, Aislinn, de 33 años, confesó que quizá no había tomado la decisión de separarse, desde antes, porque ella siempre ha tenido miedo de estar sola y no estaba en su plan de vida fracasar en el matrimonio.

Una de las cosas que más me daban pánico en la vida era tener que enfrentar una separación. Yo me casé diciendo: con éste me quedo para toda la vida”, confesó la actriz tristemente.