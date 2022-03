‘Me encabr**n’: Lyn May arremete contra la prensa ¿Qué la hizo enojar?

Ciudad de México.- Lyn May es una de las muy pocas sobrevivientes de la época del cine de ficheras, y hasta la fecha continúa bailando donde la solicitan ya que sigue gozando de su gran popularidad en el medio del espectáculo mexicano.

Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas en su carrera, y uno de los baches más fuertes fueron las inyecciones de aceite de bebé que le pusieron en el rostro un pseudo médico quien le hizo creer que era ácido hialurónico.

De unos meses a la fecha la bailarina está metida en escándalo tras escándalo, ya que sino es por su nueva pareja, es por su supuesto embarazo, luego por su polémica canción, por lo que siempre ha sufrido no sólo el ataque de la gente, sino de los mismos periodistas, de quienes esta vez ya no se dejó.

Durante una entrevista, los representantes de los medios de comunicación le mencionaron a la aclamada vedette que su parecido cada vez es mayor con la cantante Laura León, mejor conocida como 'La Tesorito', ya que ahora optó por una rubia cabellera para su nuevo look rubio.

Este comentario lo tomó como una afrenta, y ni broma le pareció, por lo que enfureció y no dudo en responder y poner en su lugar a los reporteros.

Más tarde cuando le preguntaron que ¿por qué montó en pantera? ella confesó frente a las cámaras “Me hicieron enojar cuando dijeron: 'Ay viene la tesorito' y por eso me puse de malas".

Más tarde, Lyn May explicó que su fuerte reacción se debió a que no le gusta que hagan chistes o comentarios sobre su apariencia o sobre su persona, ya que de lo contrario pueden desatar un mal estado de ánimo y ocasionar que reaccione, se defienda y despotrique contra sus agresores.

Cuando me bromean y me dicen cosas me encabr***, yo tengo el carácter así. Soy muy noble, muy cariñosa, de todo, pero cuando me hacen enojar sí me *encabr****", finalizó.