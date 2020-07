"Me escupieron, me golpearon" 'Pato' Zambrano cuenta detalles de su detención

Ciudad de México.- Patricio 'Pato' Zambrano cuenta detalles de su detención por presuntamente desobedecer las medidas de prevención por coronavirus (Covid-19).

Por medio de una entrevista para el programa de espectáculos 'Ventaneando', Zambrano contó que pudo haber perdido la vida por los maltratos de la policía.

El policía me ponía de espaldas y me golpeaba con la rodilla en la mera herida, con el puño cerrado golpeándome en la mera sien, esto me pudo haber causado derrames cerebrales o la muerte”, detalló.