“Me está cargando el payaso”, Poncho De Nigris y su familia luchan contra Covid-19

Ciudad de México.- El actor y modelo regiomontano, Poncho De Nigris, informó que él, su esposa Marcela y sus dos pequeños hijos se contagiaron de Covid-19.

Mediante un video compartido en redes sociales el actor detalló que inicialmente había presentado síntomas leves, sin embargo, conforme pasó el tiempo la sintomatología se agravó.

Así mismo, detalló que a pesar de sentirse mal espera librar la enfermedad, y exhortó a la ciudadanía a protegerse contra el virus.

Si me llego a morir de este pedo, no está en mis manos, pero preocuparte no sirve de nada, no estoy asustado, siento que la voy a librar, pero a la gente que no le ha dado cuídense mucho, no salgan, no critiquen, no tiren mala vibra, no juzguen; cuando te de a ti y criticaste a la raza, vas a sentir bien gacho", comentó.